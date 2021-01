Serie A, l’Inter si sbarazza del Benevento: 4-0

L’Inter si sbarazza del Benevento a San Siro e risponde alle vittorie di Milan e Juventus

L’Inter si sbarazza del Benevento a San Siro e risponde alle vittorie di Milan e Juventus. Contro i campani è una partita senza storia in terra lombarda, con i padroni di casa avanti subito in virtù dell’autogol di Improta su calcio di punizione di Eriksen. Arrotondano il punteggio della ripresa Lautaro Martinez e Lukaku (doppietta). L’attaccante belga non aveva brillato, ma è stato aiutato ad incrementare il bottino sotto porta da un clamoroso errore di Montipò e da uno splendido assist di Sanchez. Conte rimane a -2 dal Milan capolista, mentre Pippo Inzaghi si lecca le ferite al termine di un match sottotono per le Streghe.