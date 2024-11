Serie A, la classifica aggiornata dopo Verona-Roma 3-2

Serie A, al termine della rocambolesca vittoria della formazione veronese ecco come cambia la classifica di campionato

Si sta per concludere il turno di serie A e alle 18 si è disputato il penultimo match domenicale tra Verona e Roma. Ad avere la meglio è stata la formazione di Zanetti in un match rocambolesco, e questa è la classifica aggiornata in attesa della gara della Lazio di domani sera con il Cagliari

Napoli 25 punti

Fiorentina 22

Atalanta 22

Inter 21*

Juventus 21

Lazio 19*

Milan 17*

Udinese 16

Bologna 15*

Torino 14

Roma 13

Hellas Verona 12

Empoli 11*

Parma 9*

Como 9*

Cagliari 9*

Venezia 8*

Monza 8

Lecce 8

Genoa 6*