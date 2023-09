Serie A, i risultati delle sfide delle 18.30 e la classifica aggiornata

Serie A, sono da poco terminate le sfide delle 18.30 che hanno visto in campo Inter-Fiorentina e Torino-Genoa

Sono da poco terminate le partite delle 18.30 che hanno aperto la domenica di serie A, che ha visto scendere in campo Inter-Fiorentina e Torino-Genoa. A San Siro la formazione di Inzaghi si impone con un roboante 4-0 contro la formazione di Italiano, in cui spunta la prima rete italiana di Thuram, mentre i granata vincono in extremis 1-0 contro la squadra di Gilardino.

Al termine delle due sfide, questa è la classifica aggiornata:

Serie A, la classifica aggiornata: l’Inter aggancia il Milan in vetta, prima vittoria per il Torino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture condividi tweet

OGGI ALLE 20:34SERIE A

di ALESSANDRA STEFANELLI

Il Milan chiama, l’Inter risponde. I nerazzurri a due settimane del derby replicano alla vittoria dei rossoneri contro la Roma piegando per 4-0 la Fiorentina a San Siro e agganciando in vetta proprio i cugini. Le due milanesi sono ora le uniche formazioni a punteggio pieno dopo tre giornate. Nell’altra gara successo in extremis del Torino contro il Genoa, con i granata che portano così a casa la prima vittoria stagionale.

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A:

Inter 9

Milan 9

Napoli 6

Hellas Verona 6

Atalanta 6

Fiorentina 4

Juventus 4*

Lecce 4*

Bologna 4

Frosinone 4

Torino 4

Genoa 3

Monza 3

Genoa 3

Sassuolo 3

Lazio 3

Salernitana 2*

Udinese 2

Torino 2

Roma 1

Cagliari 1

Empoli 0*