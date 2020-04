Serie A, Badelj: «Finiamo il campionato. Allenamenti? Difficile a casa»

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex Lazio Milan Badelj ha detto la sua sulla ripresa della Serie A e sugli allenamenti da casa

Attualmente in prestito alla Fiorentina, ma di proprietà della Lazio, Milan Badelj sta dando il suo contributo alla squadra viola per tornare a disputare le competizioni europee dopo alcuni anni di assenza. Ai microfoni di Lady Radio, si è espresso così sulla ripresa della Serie A e sull’allenamento da casa:

«Tornare a giocare? Sarebbe importante, credo che non esista un calciatore che non voglia finire il campionato. Ma davanti a tutto viene la salute e quindi non possiamo che rimetterci alla Lega e alle decisioni dei vertici preposti. Stiamo tutti vivendo una situazione anomala. Per fortuna, per quanto riguarda la mia squadra,i compagni che sono risultati positivi al Coronavirus adesso hanno recuperato. Allenamenti? Farlo in questo mondo è particolare, facciamo ciò che è possibile in uno spazio chiuso, dobbiamo saltare e faticare in soggiorno e spesso finiamo per disturbare i vicini di casa, meno male che i miei stanno mostrando una grande pazienza e mi stanno sopportando».