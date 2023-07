Serie A, Abodi: «Mi aspetto un campionato avvincente» Le parole del Ministro dello Sport

A margine del Premio Fair Play Menarini, il ministro dello sport, Andrea Abodi, ha espresso un suo pensiero sulla prossima stagione di Serie A.

Ecco le parole raccolte da TMW

LE PAROLE- Mi aspetto un campionato avvincente. Se dico equilibrato qualcuno se la prende a male, ma l’equilibrio è parte dello spettacolo. Mi aspetto un campionato nel quale non si debba necessariamente vivere la tensione o rivivere le tensioni del campionato appena finito. Mi auguro che non ci siano più situazioni del ‘più’ o ‘meno’, ma è chiaro che dipenderà anche dai comportamenti dei singoli club. Non entro nel merito delle vicende, ma sono convinto che sarà un campionato avvincente. Mi auguro che le coppe confermino il valore dei nostri club, non ritengo che sia stato un incidente di percorso il fatto che tre club italiani siano arrivati in finale e che altri due siano arrivati in semifinale