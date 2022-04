Sergio su Milinkovic e Immobile: «Il loro apporto è indiscutibile»

Raffaele Sergio, nel corso dell’intervista a Lazio Style Radio, ha parlato anche di Milinkovic e Immobile: le sue parole

«L’apporto in campo di Milinkovic e Immobile è indiscutibile. Un giocatore in scadenza che potrebbe aiutare il gruppo in positivo è Leiva, ha grande spessore tecnico e sicuramente potrebbe dare qualcosa d’importante per la crescita di qualcuno dietro».

