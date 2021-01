Sensini: «Insieme a Salas ho vissuto un periodio meraviglioso alla Lazio»

Nestor Sensini si è raccontato in un’intervista a La Tercera, ripercorrendo anche gli anni passati con la maglia della Lazio

Nestor Sensini si è raccontato in un’intervista a La Tercera, ripercorrendo gli anni passati con la maglia della Lazio e il rapporto con Marcelo Salas.

«È una bella persona e un grande realizzatore. Abbiamo vissuto un periodo meraviglioso alla Lazio. Se avrebbe potuto arrivare più lontano senza l’infortunio alla Juventus? Sì, ma non possiamo dire che non abbia fatto nulla. Sicuramente l’infortunio ha influito sulla sua carriera, ma è stato un grande giocatore. È uno di quegli attaccanti che non si innervosivano mai».