Ezio Sella si è espresso in relazione al percorso intrapreso dalla Lazio in A! Gattuso sta sorprendendo tutti: le dichiarazioni

La Lazio continua a sorprendere in Serie A e il lavoro di Gennaro Gattuso raccoglie consensi anche tra gli addetti ai lavori. L’ex calciatore Ezio Sella, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato il percorso compiuto finora dalla formazione biancoceleste, soffermandosi soprattutto sulla capacità dell’allenatore di valorizzare una rosa che, sulla carta, non sembrava destinata alle primissime posizioni.

Lazio, il giudizio sulla rosa

Sella ha riconosciuto a Gattuso una parte importante dei meriti per l’attuale rendimento: «Credo che Gattuso stia facendo davvero dei miracoli. La Lazio dispone di una buona rosa, ma personalmente non la considero una squadra costruita per occupare stabilmente i primi posti. Anche il fatto di non avere impegni europei rappresenta un vantaggio significativo».

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Il valore del gruppo

Secondo l’ex calciatore, un altro elemento decisivo è l’atmosfera che si è creata nello spogliatoio: «Il gruppo sta vivendo questa situazione con grande serenità. I giocatori sembrano aver trovato il giusto equilibrio e proprio da questa tranquillità stanno arrivando risultati importanti».

La svolta ideata da Gattuso

Infine, Sella ha sottolineato la capacità del tecnico di mettersi in discussione e adattarsi: «Quando Gattuso ha spiegato che il calcio è cambiato, ha dimostrato grande intelligenza. Ha saputo rivedere alcune convinzioni che aveva in passato e adeguarsi alla realtà attuale. Questa capacità di adattamento sta facendo la differenza».