Kenneth Taylor non ha alcuna intenzione di fare le valigie! Scelta comunicata direttamente a Gattuso. Diversi club sullo sfondo

La sosta dedicata agli impegni delle selezioni Nazionali si trasforma spesso in un prezioso momento di riflessione e ricarica energetica per quei calciatori che restano a lavorare nei centri sportivi dei rispettivi club. È esattamente quanto accaduto a Kenneth Taylor, rimasto a Formello senza riuscire a bissare la convocazione ricevuta nel primo turno dal Ct dell’Olanda Xavi.

Nonostante l’esclusione dalla lista dei selezionati, dal ritiro della Nazionale orange sono comunque arrivate parole di grande stima nei suoi confronti e lo stesso centrocampista della Lazio non si è lasciato minimamente abbattere, trasformando questi giorni in un’opportunità fondamentale per ritrovare la migliore condizione fisica e mentale in vista della ripresa del campionato!

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Il confronto diretto tra Kenneth Taylor e Gennaro Gattuso sul futuro nella Lazio

A spazzare via ogni possibile voce di un addio prematuro nel mese di gennaio ci ha pensato direttamente il calciatore attraverso un faccia a faccia chiaro e sincero con la guida tecnica.

Stando a quanto ricostruito nell’edizione odierna dal quotidiano Il Messaggero, Kenneth Taylor è pienamente consapevole degli apprezzamenti ricevuti sul mercato, ma ha già parlato personalmente con l’allenatore Gennaro Gattuso per ribadire con fermezza la propria posizione: non ci sarà alcun trasferimento nella finestra invernale.

La volontà espressa dall’olandese è quella di rimanere saldamente alla Lazio, consolidando un progetto tecnico che lo vede al centro delle idee dell’allenatore e della dirigenza biancoceleste!

Le sirene di mercato tra Juventus, Brentford e Bournemouth

Le prestazioni di assoluto livello offerte finora dal centrocampista olandese non sono passate inosservate agli occhi degli osservatori italiani ed europei.

Nelle ultime settimane, infatti, diverse società hanno manifestato un forte interesse nei suoi confronti in vista della sessione invernale di trattative: in Serie A si registra il gradimento della Juventus, mentre dalla Premier League si sono mossi con decisione club ambiziosi come Brentford e Bournemouth.

Tuttavia, queste prestigiose lusinghe non hanno minimamente scalfito la concentrazione del giocatore, determinato a restare focalizzato esclusivamente sugli obiettivi della squadra capitolina!