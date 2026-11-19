Mercato Lazio, la dirigenza biancoceleste ha chiesto informazioni per il difensore della Juve Federico Gatti! Non è la sola a monitorarlo

Il campionato di Serie A si appresta finalmente a tornare protagonista sul campo, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali.

Parallelamente al lavoro degli allenatori sui terreni di gioco, le società stanno già iniziando a impostare le prime strategie operative e a effettuare i primi sondaggi esplorativi in vista della sessione invernale di calciomercato.

Proprio in quest’ottica si registra un’indiscrezione di grande rilievo che riguarda direttamente la Lazio. Stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, il club capitolino avrebbe chiesto informazioni dettagliate per il difensore centrale della Juventus Federico Gatti, profilo individuato per rinforzare ulteriormente il pacchetto arretrato.

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Il sondaggio della Lazio e la situazione di Federico Gatti alla Juventus

L’interesse concreto mostrato dai biancocelesti nasce dall’esigenza di individuare elementi affidabili, esperti e pronti fin da subito per alzare il livello qualitativo e numerico della retroguardia.

Il futuro di Federico Gatti all’interno della Juventus non appare, infatti, ancora chiaramente definito per i mesi a venire, aprendo scenari inaspettati in vista della finestra di riparazione di gennaio.

Come sottolineato dalle verifiche effettuate da Schira, i vertici della Lazio hanno mosso i primi passi ufficiali per comprendere la fattibilità dell’operazione e i margini di manovra concessi dal club bianconero.

La concorrenza internazionale e le possibili pretendenti per Federico Gatti

La pista che conduce al centrale italiano si preannuncia tuttavia tutt’altro che semplice e priva di ostacoli. Le qualità agonistiche e la duttilità tattica mostrate dal difensore nel corso delle ultime stagioni hanno attirato l’attenzione di diverse società pronte a darsi battaglia sul mercato.

Oltre alla Lazio, infatti, diversi club italiani e stranieri stanno monitorando con estrema attenzione l’evolversi della vicenda legata a Federico Gatti, pronti a inserirsi nella corsa qualora si aprissero spiragli concreti per una sua partenza da Torino nel mese di gennaio.

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Le valutazioni della dirigenza della Lazio in vista di gennaio

Le prossime settimane di campionato risulteranno decisive per comprendere le reali intenzioni di tutte le parti chiamate in causa, a partire dall’impiego che il giocatore troverà nelle rotazioni bianconere prima della sosta natalizia.

La dirigenza della Lazio resta alla finestra, pronta a valutare con lucidità ogni opportunità utile per consegnare allo staff tecnico un rinforzo di assoluto spessore e garantire solidità alla squadra nella seconda parte della stagione.