Allarme presenze per Lazio-Lecce: pesa l’assenza del tifo organizzato allo stadio Olimpico. Il dato rilevato sui biglietti venduti
L’impianto capitolino si prepara ad accogliere il match tra Lazio e Lecce in una cornice segnata ancora una volta dall’assenza dei gruppi organizzati, ma con un trend di presenze in lieve crescita rispetto agli ultimi appuntamenti casalinghi. Come riportato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, per l’incontro di sabato sono attesi oltre 12.500 spettatori.
Una cifra sostanzialmente allineata ai 12.283 sostenitori registrati contro il Cagliari. Sul campo la squadra di Gennaro Gattuso dovrà fare i conti con un clima particolare sugli spalti, in un contrasto evidente tra il cammino sportivo della Lazio e la protesta in atto.
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Il quadro dei biglietti per Lazio-Lecce tra abbonati e Pack 3
Analizzando la composizione del pubblico atteso per Lazio-Lecce, il dato complessivo prende forma dall’incrocio tra diverse fasce di sostenitori che hanno già garantito o stanno acquistando il proprio ingresso.
Finora risultano staccati circa 4.600 tagliandi per il singolo evento, ai quali si sommano i 4.500 abbonati stagionali e i 3.500 possessori del Pack 3.
Proprio queste formule di fidelizzazione contribuiscono a tenere su il numero degli ingressi, pur senza modificare radicalmente la percezione di uno stadio ancora lontano dai suoi picchi storici in una gara contro la formazione salentina.
Confronti stagionali e assenze sugli spalti per Lazio-Lecce
Se confermata, la proiezione per Lazio-Lecce varrebbe il secondo miglior dato stagionale all’Olimpico, superando il recente riferimento interno contro il Cagliari e posizionandosi alle spalle soltanto della gara contro il Milan. In quell’occasione si toccarono quota 21.373 spettatori, complice anche una massiccia presenza di tifosi rossoneri stimata intorno alle 10.000 unità.
Resta, invece, invariata la linea del tifo organizzato, che prosegue la propria contestazione disertando anche questo turno e rinviando il rientro collettivo agli appuntamenti successivi del calendario, con la stracittadina contro la Roma indicata come possibile momento di svolta sugli spalti.
Le prospettive della Lazio sul campo e il peso del pubblico
In attesa del fischio d’inizio, lo staff tecnico guidato da Gennaro Gattuso e la dirigenza biancoceleste lavorano per mantenere alta la concentrazione del gruppo in una sfida delicata contro il Lecce. Nonostante l’assenza del calore più rumoroso delle curve, la squadra cercherà di trasformare la spinta dei presenti in energia positiva.