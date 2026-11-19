Il countdown procede spedito per la ripresa del torneo! Fisayo Dele-Bashiru ha parlato in un’intervista del momento magico vissuto dalla Lazio

La Lazio si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali e l’entusiasmo attorno alla squadra di Gennaro Gattuso resta alto! A fare il punto sul momento vissuto dai biancocelesti è stato Fisayo Dele-Bashiru, protagonista di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club!

Il centrocampista ha parlato del rendimento della squadra, del proprio contributo alla causa biancoceleste e dell’esperienza con la Nazionale nigeriana, soffermandosi sulle sensazioni positive maturate in questa prima parte di stagione. Un percorso che la Lazio vuole proseguire anche alla ripresa del campionato. Le dichiarazioni:

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RIENTRO – «Sta bene. Sono felice di essere tornato a Roma. Naturalmente, essere convocato in Nazionale è sempre un momento speciale, soprattutto in occasione delle Qualificazioni alla Coppa d’Africa. Le partite sono andate abbastanza bene. La prima è stata positiva, la seconda poteva andare meglio, ma sono felice di essere tornato a Roma. Nel fine settimana ci aspetta una partita importante e non vediamo l’ora di giocarla».

GATTUSO – «Penso che quest’anno abbiamo iniziato molto bene con Gattuso. Ha portato nuova energia nello spogliatoio e credo che questo si veda nei rapporti tra i compagni, nel nostro rapporto con l’allenatore e anche in quello con i tifosi. Se riusciremo a continuare su questa strada, sarà perfetto».

«Da quando sono alla Lazio ho avuto diversi allenatori. Credo che quest’anno un aspetto importante sia grande coinvolgimento di Gattuso nel lavoro con gruppo e con ogni singolo giocatore. Ha un ottimo rapporto con tutti. I componenti della squadra e penso che questo sia fondamentale.

Inoltre, sa perfettamente cosa significhi essere in campo ai massimi livelli, avendo avuto una grande carriera da calciatore. E’ un allenatore di altissimo livello, tutti i ragazzi gli vogliono bene e dobbiamo continuare a ottenere risultati per lui».

CONTRIBUTO CAUSA – «Tanto, in questo momento c’è molta concorrenza. Quando ho l’opportunità di entrare in campo per aiutare la squadra cerco sempre di dare il massimo. Se dovessi giocare nel fine settimana, darò come sempre tutto me stesso. Credo che questo sia importante perché, per arrivare lontano in campionato, non bisogna poter contare soltanto sugli undici titolari: anche i giocatori in panchina devono dare il proprio contributo. E’ fondamentale».

CARATTERE, REAZIONE PRESSIONI – «A livello personale sono una persona piuttosto tranquilla. Non lascio che quello che succede all’esterno influenzi troppo il mio modo di essere. Penso di comportarmi in campo proprio come nella vita di tutti giorni: sono abbastanza rilassato e calmo, anche se so essere aggressivo quando serve. Direi che queste sono le caratteristiche che mi descrivono meglio».

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OBIETTIVO – «A livello personale, il mio obiettivo è giocare il maggior numero possibile di partite e aiutare la squadra il più possibile, magari con gol e assist. Se riuscirò a fare tutto questo, penso che sarà una stagione davvero molto positiva, non soltanto per me, ma anche per tutti ragazzi. Adesso dobbiamo semplicemente continuare a lavorare partita dopo partita. Speriamo di riuscire a proseguire su questa buona strada».

COMPAGNI – «Credo che la concorrenza sia sicuramente positiva e faccia bene. Tutte le migliori squadre del mondo hanno molta competizione interna e penso che questo permetta alla squadra di esprimere al meglio. In questo momento l’atmosfera è molto buona. Credo che nello spogliatoio ci siano molte più battute e momenti di leggerezza rispetto alla scorsa stagione, quando la situazione era differente. Quest’anno siamo molto più uniti e questo contribuisce sicuramente a creare un bel clima all’interno del gruppo».