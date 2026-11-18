Giulio Cardone, giornalista di “Repubblica”, fa il punto sulla prossima sessione di mercato che coinvolgerà anche la Lazio tra possibili cessioni e rischio blocco

Il momento delicato della Lazio, divisa tra le scadenze amministrative legate all’indice di liquidità e la preparazione alla prossima sfida di campionato contro il Lecce, è stato analizzato nel dettaglio dal giornalista de La Repubblica Giulio Cardone. Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, il cronista ha tracciato un quadro completo della situazione a Formello, soffermandosi sia sui possibili scenari per la sessione invernale di calciomercato sia sulle scelte di formazione che mister Gennaro Gattuso si appresta a compiere.

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Calciomercato Lazio, l’allarme di Cardone tra saldo zero e mercato bloccato

Sul fronte societario, l’attenzione è tutta rivolta ai conti che il club dovrà presentare entro la fine del mese per scongiurare lo stop totale alle operazioni in entrata. Secondo Cardone, filtra tuttavia un certo scetticismo sulla possibilità di evitare sanzioni pesanti:

«È ancora troppo presto per addentrarsi nei discorsi legati al prossimo mercato. La documentazione ufficiale non è stata ancora depositata e c’è tempo fino agli ultimi giorni di novembre. Qualora il club riuscisse a far quadrare i bilanci in queste carte, la sanzione si limiterebbe al saldo zero anziché al blocco totale, ma al momento prevale il pessimismo su questo fronte.

Staremo a vedere se la dirigenza troverà il modo di sistemare i parametri finanziari per ottenere almeno il saldo zero, un traguardo fondamentale anche sul piano dell’immagine. L’accordo stretto tra Gattuso e i vertici societari prevede comunque che a gennaio non venga smantellata l’ossatura della squadra, trattenendo i titolari più impiegati».

Formazione Lazio, le novità di Cardone verso la sfida contro il Lecce

Spostando l’analisi sul campo, arrivano invece segnali decisamente più incoraggianti dall’infermeria in vista della gara contro i salentini. Cardone ha confermato il recupero di pedine fondamentali:

«Frattesi è tornato a lavorare regolarmente con i compagni, una notizia davvero rassicurante che lo proietta verso una maglia da titolare. L’undici iniziale è praticamente definito: l’unico vero ballottaggio riguarda il reparto difensivo tra Provstgaard e Doekhi, una scelta che dipenderà dalle condizioni fisiche in cui il centrale danese rientrerà dagli impegni con la propria Nazionale. L’aspetto più positivo è che in panchina tornano a disposizione elementi di grande spessore come Rovella, Cataldi e, in particolare, Gudmundsson, che rappresenterà un’arma preziosa a gara in corso».

Caso Pellegrini alla Lazio, Cardone spiega il dualismo con Pedraza

Infine, il giornalista ha chiarito le dinamiche tecniche e contrattuali che regolano le gerarchie sulla corsia mancina, spiegando i motivi per cui Alfonso Pedraza parte oggi avanti rispetto a Luca Pellegrini. Nelle parole di Cardone emerge un equilibrio delicato tra esigenze di bilancio e meriti sportivi:

«La gestione di Pellegrini risponde soprattutto a logiche di programmazione aziendale: a Pedraza è stato garantito un accordo quadriennale, mentre Pellegrini ha il contratto in scadenza e diversi bonus legati al raggiungimento di determinate presenze. Pur essendo un tecnico che non accetta imposizioni, Gattuso deve inevitabilmente venire incontro alle strategie del club.

Alla luce di questi fattori il titolare attuale è Pedraza, ma l’allenatore nutre grande stima per Pellegrini e ha insistito personalmente con la dirigenza per ottenerne il reintegro. Poiché non vi è alcuna certezza che Pedraza abbia già novanta minuti nelle gambe, non è affatto escluso che Pellegrini possa entrare a partita in corso già contro il Lecce».