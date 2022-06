Secondo portiere Lazio, Provedel in corsa: occhio a due nomi da Liverpool

Calciomercato Lazio: i biancocelesti cercano anche un secondo portiere e i nomi in lista sono tanti

Sarri vuole affidare a Carnesecchi la porta della Lazio, ma l’estremo difensore non tornerà disponibile prima di almeno 4 mesi. E allora l’allenatore avrà bisogno di un 12 all’altezza, dato che non considererebbe Reina affidabile. E la lista dei nomi è vasta.

In primis, come riportato dal Corriere dello Sport, c’è Ivan Provedel che va in scadenza con lo Spezia nel 2023, Jorge Mendes ha proposto Maximiano retrocesso in B col Granada. Occhio, però, anche in casa Liverpool con sia Adrian che Karius che sono svincolati.