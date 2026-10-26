Muri della Serie A! Solo Mandas batte le percentuali di Caprile e Gollini tra i pali

Portieri da record in Serie A! Solo Mandas vola più in alto di Caprile del Cagliari e Gollini della Roma: i dati
Il rendimento dei numeri uno sta catalizzando l’attenzione degli appassionati di calcio, offrendo spunti statistici di straordinario interesse che ridefiniscono le gerarchie del massimo torneo italiano. La protezione della porta richiede non solo solidità difensiva collettiva, ma soprattutto interventi prodigiosi e percentuali di successo eccezionali da parte dei singoli estremi difensori.
In questa fase della stagione, le prestazioni offerte sui rettangoli verdi della Serie A stanno premiando il talento e la continuità, delineando una graduatoria d’élite in cui la precisione negli interventi fa la differenza per le ambizioni dei rispettivi club.
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Il primato di Christos Mandas nella classifica delle parate in campionato
Entrando nel vivo delle statistiche relative ai portieri, spicca con forza la scalata trionfale del portiere della Lazio. Il rendimento del greco Mandas sta diventando sempre più inarrestabile, come certificato dalla vetta conquistata con una strabiliante percentuale di parate pari all’86%.
Subito alle spalle del numero uno biancoceleste si posiziona Mile Svilar con l’81% percento, confermando l’altissimo livello tecnico espresso dai protagonisti che difendono i pali nei match più importanti della stagione calcistica.
Le statistiche di Elia Caprile, Pierluigi Gollini e Mike Maignan
La panoramica statistica si arricchisce ulteriormente analizzando le performance degli altri specialisti del ruolo che si stanno distinguendo per affidabilità e rendimento. Alle spalle dei primi della classe, Elia Caprile si attesta su un’ottima percentuale di parate pari al 78%, confermando doti di reattività notevoli.
A quota 77% percento troviamo invece Pierluigi Gollini, perfettamente appaiato a Mike Maignan, a testimonianza di una competitività elevatissima che impreziosisce ogni singola giornata del campionato e accende il dibattito tra gli esperti di tattica e numeri!