Pinamonti ci prova per il Sassuolo! Il verdetto definitivo arriva da Formello

Le novità provenienti da Formello fanno sorridere! Andrea Pinamonti recuperato, la decisione finale domani

Il conto alla rovescia è ufficialmente agli sgoccioli per una delle sfide più interessanti e attese del prossimo turno del massimo campionato, con i riflettori pronti ad accendersi su un palcoscenico di grande fascino. La sfida valida per il nono turno di Serie A metterà di fronte il Sassuolo e la Lazio al Mapei Stadium, con fischio d’inizio fissato per domani alle ore 18:30.

Un appuntamento cruciale che vede lo staff tecnico capitolino alle prese con le ultime valutazioni sulle condizioni della squadra, reduce da un avvicinamento caratterizzato da qualche apprensione di troppo per la gestione degli effettivi in vista della trasferta in Emilia.

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Il recupero di Andrea Pinamonti e i ballottaggi in casa Lazio per la sfida con il Sassuolo

Tra le note liete della vigilia spicca senza dubbio la notizia del pieno recupero di Andrea Pinamonti, il quale ha smaltito i recenti problemi fisici che lo avevano costretto al forfait nella giornata di sabato ed è regolarmente partito insieme alla squadra alla volta di Reggio Emilia, filtra da Formello!

Nonostante la sua presenza, lo staff medico e tecnico della Lazio scioglierà le ultime riserve solamente a ridosso del fischio d’inizio, valutando con attenzione se rischiare l’attaccante dal primo minuto o preservarlo a gara in corso contro la formazione neroverde.

Le mosse offensive di Gennaro Gattuso e le chance per Noslin e Isaksen in Sassuolo–Lazio

Alla luce dello stop forzato accusato di recente da Pinamonti, le probabilità di vedere Noslin confermato dal primo minuto al centro dell’attacco della Lazio rimangono decisamente elevate. Sulle corsie esterne, intanto, mister Gennaro Gattuso ha blindato la fascia sinistra affidandola con certezza a Mattia Zaccagni, mentre sulla trequarti opposta persiste il ballottaggio serrato tra Cancellieri e Gustav Isaksen, con l’esterno danese che appare comunque in leggero vantaggio.

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