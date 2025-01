Sassuolo-Lazio Women 3-1, brusca frenata per Grassadonia in campionato: non basta la rete di Visentin

Sassuolo-Lazio Women, brusca frenata per la squadra biancoceleste di Grassadonia che rallenta in classifica ai danni dei neroverdi

Weekend amaro in casa Lazio quello che sta andando in atto, visto che sia la squadra di Baroni che le ragazze di Grassadonia escono malissimo dai due incroci con Como e Sassuolo. Per quanto riguarda le biancocelesti, la formazione delle aquile perde con un pesante 3-1 contro la squadra emiliana. Non basta la rete di Visentin, perchè il match viene deciso da Philtijens Dhont e Monterubbiano.