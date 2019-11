Sassuolo Lazio, Magnanelli: «Cerchiamo la vittoria per Squinzi e sua moglie»

Sassuolo Lazio, le parole di Francesco Magnanelli

Il centrocampista del Sassuolo, Francesco Magnanelli, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: «Non è un bel periodo perché abbiamo perso due persone importante per noi in poco tempo, hanno creato un mondo incredibile nel loro lavoro e nella loro famiglia, ci hanno lasciato tanto e quindi abbiamo voglia di portare avanti quanto ci hanno trasmesso. Sarebbe bello ricordare la signora Spazzoli ed il Presidente Squinzi con un bel risultato».

«Finora abbiamo fatto bene, potevamo e dovevamo fare di più, ci sono stati degli intoppi e alcuni risultati che in cui avremmo potuto fare di meglio. Veniamo da un buon periodo, oggi ci attende una gara difficile. La Lazio è un’avversaria che ti mette in difficoltà, ha qualità, ha fisicità, noi dovremo metterli in difficoltà con le nostre armi e abbiamo le possibilità per farlo».