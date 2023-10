Immobile, al momento del gol di Felipe Anderson che ha sbloccato la gara del Mapei, Ciro ha esultato cosi dalla panchina

Si sblocca il match del Mapei Stadium, con la Lazio che passa in vantaggio con Felipe Anderson al 28′. Ad esultare per la rete del brasiliano è stato Immobile, il quale alza le braccia al cielo esternando la sua gioia per la rete del compagno