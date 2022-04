Sassuolo, Carnevali: «Maxime Lopez è il giocatore con più richieste»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha fatto il punto sul mercato e parlato dei pupilli del club

Giovanni Carnevali – amministratore delegato del Sassuolo – in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi pupilli, soffermandosi anche su Maxime Lopez. Il giocatore piace molto a mister Sarri come possibile sostituto di Leiva. Ecco le sue parole:

«Maxime Lopez è il giocatore con più richieste. Lo vogliono in Serie A e all’estero. Ma lui, come tutti gli altri, sarà ceduto quando avrò in mano un valido giocatore per quel ruolo».