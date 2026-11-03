Sarzanini risponde a Cragnotti: «Non sono d’accordo. La forza della protesta sta proprio nelle modalità» – Lazio News 24

Enrico Sarzanini commenta il successo contro il Cagliari e il primato solitario dei biancocelesti: gli elogi a Gattuso, il ruolo della protesta dei tifosi e le considerazioni sulla prossima trasferta contro il Napoli

La Lazio continua a sorprendere e il primo posto solitario in classifica alimenta l’entusiasmo intorno alla formazione di Gennaro Gattuso. Il successo per 2-1 contro il Cagliari ha confermato il momento positivo dei biancocelesti, capaci di trovare una vittoria in rimonta e conquistare tre punti fondamentali. A commentare la prestazione della squadra è stato Enrico Sarzanini, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale. Il giornalista ha sottolineato soprattutto il carattere del gruppo e i meriti dell’allenatore, capace di ottenere risultati importanti nonostante le difficoltà affrontate. Nel corso del suo intervento, Sarzanini ha parlato anche della protesta dei tifosi, delle parole dell’ex presidente Sergio Cragnotti e della prossima sfida contro il Napoli.

Lazio, Sarzanini applaude Gattuso: «Questa squadra ha un’anima»

Il primo tema affrontato da Enrico Sarzanini riguarda la crescita della Lazio e il lavoro svolto da Gennaro Gattuso. Secondo il giornalista, il tecnico ha avuto il merito di valorizzare le risorse della squadra, riuscendo a costruire un gruppo capace di reagire alle difficoltà.

SULLA LAZIO E GATTUSO – «Chi lo avrebbe mai detto? Questa squadra ha un’anima. Un applauso va fatto a Gattuso che in una situazione di difficoltà ha tirato il meglio nei ragazzi. Sono convinto che la protesta ha fatto scattare qualcosa nella testa dei giocatori, come se dovessero ricambiare questo grande amore della gente che si sta privando di qualcosa di pazzesco».

Parole che mettono in evidenza non soltanto i risultati sportivi, ma anche la componente caratteriale della formazione biancoceleste.

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Il giornalista sulla protesta dei tifosi: il riferimento a Cragnotti

Un altro argomento centrale dell’intervento riguarda la protesta portata avanti da una parte della tifoseria biancoceleste. Sarzanini ha sottolineato il significato delle modalità scelte dai sostenitori, soffermandosi anche sulle recenti parole dell’ex presidente Sergio Cragnotti.

SU CRAGNOTTI E LA PROTESTA – «Le parole di Cragnotti? Credo che la forza della protesta siano proprio le modalità. I calciatori vogliono dire ‘grazie’ ai tifosi alla propria maniera. Quante gente oggi vorrebbero andare allo stadio? Sono tantissimi che se ne privano per restare fedeli».

Secondo questa interpretazione, l’atteggiamento dei tifosi potrebbe aver contribuito a rafforzare il senso di responsabilità dei calciatori. Si tratta di una lettura personale del giornalista, che collega il rendimento della squadra anche al particolare momento vissuto dall’ambiente laziale.

Sarzanini guarda al Napoli: «La gara capita nel momento peggiore»

L’attenzione si è poi spostata sulla prossima partita della Lazio, attesa dalla trasferta contro il Napoli. Un confronto particolarmente importante per entrambe le formazioni, con i biancocelesti intenzionati a confermare il proprio rendimento e i partenopei chiamati a reagire dopo le recenti difficoltà.

SULLA SFIDA CONTRO IL NAPOLI – «La gara Napoli capita nel momento peggiore. Sarà da dentro o fuori per i partenopei. La Lazio avendo capito le sue caratteristiche può, però, portare a suo favore le difficoltà del Napoli dandogli il colpo di grazia».

Un’analisi che evidenzia il peso della prossima sfida e la possibilità, secondo Sarzanini, che la formazione di Gattuso riesca a sfruttare il momento complicato degli avversari. La Lazio si presenta all’appuntamento con grande fiducia, ma dovrà dimostrare ancora una volta di saper interpretare una partita dalle caratteristiche differenti rispetto a quella contro il Cagliari.