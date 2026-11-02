Mercato Lazio, fari in Croazia! Sondaggio per il classe 2009 Šimović dell’Hajduk Spalato

Mercato Lazio, spunta la pista croata! La dirigenza biancoceleste osserva il difensore Ante Šimović in forza all’Hajduk Spalato

La compagine capitolina si gode il primato in classifica e i risultati straordinari ottenuti sul rettangolo verde in questa esaltante stagione della Serie A 2026/27, ma la dirigenza non distoglie lo sguardo dalle opportunità per rinforzare la rosa in prospettiva.

Come rivelato da TMW, la società starebbe monitorando con grande attenzione l’evoluzione di un profilo giovanissimo e di sicuro affidamento per il futuro della retroguardia.

Gli scout del club laziale hanno, infatti, messo nel mirino un difensore centrale di grande prospettiva, pronto a infiammare le trattative dei prossimi mesi grazie a doti tecniche fuori dal comune che hanno già attirato l’interesse di diversi top club internazionali.

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L’identikit di Ante Šimović e i paragoni illustri nel mirino della Lazio

Il nome nuovo cerchiato in rosso sul taccuino degli uomini di mercato della Lazio conduce dritto in Croazia, dove milita il promettente difensore centrale classe 2009 attualmente in forza nel settore giovanile dell’Hajduk Spalato. Il giovane Ante Simovic si sta mettendo in luce per doti balistiche e atletiche notevoli, tanto da guadagnarsi paragoni illustri nel panorama calcistico internazionale!

Per le sue spiccate caratteristiche tecniche e la qualità del piede sinistro, il ragazzo viene accostato ad Alaba, difensore che ha recentemente legato il suo nome anche al campionato italiano vestendo la maglia dell’Udinese. Rapidità e pulizia negli interventi fanno del centrale croato un obiettivo caldissimo per il futuro!

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La concorrenza di mercato e la strategia della Lazio per Ante Šimović

Assicurarsi le prestazioni di un prospetto così ambizioso non sarà un compito semplice per la dirigenza della Lazio, dato che le qualità cristalline del centrale dell’Hajduk Spalato non sono passate inosservate agli addetti ai lavori.

Nella corsa per assicurarsi il cartellino del talentuoso classe 2009 si sarebbe inserita con decisione proprio la società biancoceleste, pronta a studiare la strategia giusta per bruciare la concorrenza internazionale!