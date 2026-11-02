Ecco chi è Ante Simovic: il talento croato classe 2009 che ha attirato l’attenzione dei biancocelesti

Calciomercato Lazio, alla scoperta di Ante Šimović: 17 anni, difensore dell’Hajduk Spalato ed esperienza nelle nazionali giovanili croate. Il contratto scade nel giugno 2027

La Lazio guarda alla Croazia per rinforzare il proprio settore giovanile e mettere le mani su un possibile talento del futuro. Tra i profili seguiti dai biancocelesti spunta quello di Ante Šimović, difensore centrale classe 2009 cresciuto nell’Hajduk Spalato, società che conosce molto bene anche l’attuale tecnico laziale Gennaro Gattuso. Il ragazzo, appena 17enne, si distingue per la capacità di giocare in entrambe le posizioni della difesa centrale e ha già raccolto diverse presenze con le rappresentative giovanili della Croazia. Un profilo ancora tutto da sviluppare, ma con caratteristiche che potrebbero renderlo interessante in prospettiva.

Calciomercato Lazio, chi è Ante Šimović: il difensore cresciuto nell’Hajduk Spalato

Ante Šimović è un difensore centrale croato nato nel 2009, attualmente inserito nel settore giovanile dell’Hajduk Spalato, uno dei club più importanti e storici del calcio croato. La sua formazione calcistica si sta sviluppando all’interno di una società tradizionalmente attenta alla crescita dei giovani, un ambiente nel quale il ragazzo ha avuto modo di affinare le proprie qualità.

La caratteristica più interessante riguarda la duttilità. Šimović può infatti essere impiegato sia come centrale di destra sia come centrale di sinistra, offrendo diverse possibilità nella composizione della linea difensiva. Si tratta di una qualità particolarmente apprezzata nel calcio moderno, dove ai difensori viene richiesto non soltanto di contrastare gli attaccanti avversari, ma anche di adattarsi a differenti situazioni tattiche.

Tra le caratteristiche attribuite al giovane croato figurano inoltre una buona struttura atletica e una discreta qualità tecnica, soprattutto nell’utilizzo del piede sinistro. Sono indicazioni promettenti, che dovranno naturalmente essere confermate nel passaggio a categorie di livello superiore.

Calciomercato Lazio, Šimović e le nazionali croate: dieci presenze tra Under 15 e Under 16

A rendere interessante il percorso di Šimović c’è anche l’esperienza maturata con le selezioni giovanili della Croazia.

Il difensore ha infatti collezionato due presenze con la nazionale Under 15 e altre otto con l’Under 16, per un totale di dieci apparizioni con la maglia della propria nazionale nelle rispettive categorie. Un percorso che testimonia come il ragazzo sia già entrato nel giro delle rappresentative giovanili croate.

Naturalmente, le convocazioni nelle selezioni Under non rappresentano una garanzia di successo nel calcio professionistico, ma costituiscono un elemento utile per valutare il cammino di un giovane calciatore. Per la Lazio, l’interesse verso un profilo del genere si inserirebbe nella ricerca di elementi da seguire e valorizzare nel medio-lungo periodo, senza pretendere un inserimento immediato in prima squadra.

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Calciomercato Lazio, il contratto di Šimović scade nel 2027: un dettaglio da seguire

Un altro elemento da tenere in considerazione riguarda la situazione contrattuale del difensore. L’accordo che lega Ante Šimović all’Hajduk Spalato è indicato in scadenza il 30 giugno 2027, una data che potrebbe diventare importante per le valutazioni dei club interessati.

Con il termine del contratto sempre più vicino, il futuro del giovane croato potrebbe infatti diventare un tema di mercato nei prossimi mesi.

Questo non significa necessariamente che la Lazio abbia già avviato una trattativa o che il giocatore sia destinato a lasciare Spalato. L’interesse segnalato per il difensore rappresenta, al momento, una pista da monitorare, soprattutto considerando la giovane età del calciatore e la necessità di completare il proprio percorso di crescita.

Calciomercato Lazio, il legame con Gattuso: l’Hajduk Spalato è una vecchia conoscenza del tecnico

C’è infine una curiosità che rende ancora più particolare il nome di Šimović in ottica biancoceleste. Il difensore appartiene infatti al settore giovanile dell’Hajduk Spalato, club allenato in passato proprio da Gennaro Gattuso, oggi alla guida della Lazio.

Il tecnico conosce dunque l’ambiente della società croata, avendone vissuto direttamente la realtà durante la propria esperienza in panchina.

Non ci sono però elementi per affermare che sia stato Gattuso a segnalare personalmente il ragazzo o che il suo passato all’Hajduk abbia già avuto un ruolo concreto nell’interesse laziale. Resta una coincidenza interessante, che accompagna un profilo ancora poco conosciuto dal grande pubblico.

A 17 anni, Šimović ha davanti a sé un percorso lungo e ricco di passaggi da affrontare. La possibilità di giocare in entrambe le posizioni centrali, le presenze nelle nazionali giovanili e la situazione contrattuale sono i principali elementi che lo rendono un nome da seguire. Per la Lazio, potrebbe rappresentare un investimento sul futuro. Prima di parlare di un possibile salto nel calcio dei grandi, però, sarà fondamentale capire come proseguirà la sua crescita e se l’interesse biancoceleste si trasformerà in qualcosa di più concreto.