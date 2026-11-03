Doppio recupero in vista del Napoli: Rovella e Marusic pronti al rientro! Gattuso ritrova due pedine importanti

Arrivano buone notizie dall’infermeria biancoceleste: Nicolò Rovella e Adam Marusic vicini al ritorno tra i convocati per la trasferta contro il Napoli. Il tecnico potrebbe finalmente ritrovare due alternative preziose dopo oltre due mesi di assenza

La Lazio si prepara alla delicata trasferta contro il Napoli con due possibili novità importanti. Dopo la vittoria per 2-1 contro il Cagliari, che ha permesso ai biancocelesti di conquistare il primato solitario in classifica, Gennaro Gattuso potrebbe presto recuperare due giocatori assenti da diverso tempo. Si tratta di Nicolò Rovella e Adam Marusic, entrambi vicini al completamento dei rispettivi percorsi riabilitativi. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, i due calciatori potrebbero tornare nell’elenco dei convocati per la sfida di domenica 8 novembre allo Stadio Diego Armando Maradona. Un doppio recupero che permetterebbe all’allenatore di ampliare le proprie possibilità di scelta, soprattutto in una fase della stagione nella quale la gestione delle energie sta assumendo un’importanza crescente.

Rovella verso il rientro: Gattuso ritrova un’alternativa a centrocampo

Tra le notizie più incoraggianti provenienti dall’infermeria spicca il possibile recupero di Nicolò Rovella. Il centrocampista biancoceleste è fermo dalla seconda giornata di campionato, quando aveva accusato un problema fisico durante la partita contro il Genoa.

Da allora ha seguito un programma di recupero personalizzato, aumentando progressivamente i carichi di lavoro e l’intensità degli allenamenti. Negli ultimi giorni, il giocatore ha ripreso a partecipare parzialmente alle sedute con i compagni, avvicinandosi così al ritorno in gruppo.

Per Gattuso, recuperare Rovella significherebbe poter contare su un elemento importante per la gestione del possesso e l’organizzazione della manovra. La sua eventuale convocazione contro il Napoli rappresenterebbe un primo passo, anche se il possibile impiego dal primo minuto dovrà essere valutato in base alla condizione atletica.

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Marusic vicino al recupero: nuove soluzioni sulle corsie esterne

Situazione incoraggiante anche per Adam Marusic, indisponibile dalla prima giornata di campionato. Il difensore montenegrino si era fermato durante la trasferta contro il Bologna, riportando un problema muscolare che lo ha costretto a un lungo periodo di assenza.

Anche per lui il recupero è proseguito attraverso un graduale incremento dei carichi, con l’obiettivo di tornare ad allenarsi stabilmente insieme al gruppo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la trasferta contro il Napoli rappresenta l’appuntamento individuato per il possibile ritorno tra i convocati. La sua disponibilità offrirebbe a Gattuso un’alternativa importante sulle fasce, considerando la capacità del montenegrino di interpretare differenti posizioni nel reparto difensivo.

Il rientro di Marusic consentirebbe inoltre al tecnico di gestire meglio le rotazioni, evitando di sovraccaricare i giocatori maggiormente utilizzati nelle prime dieci giornate.

Rovella e Marusic attesi dai test decisivi: prudenza prima del Napoli

Nonostante l’ottimismo, lo staff medico biancoceleste continuerà a monitorare attentamente le condizioni dei due calciatori. Rovella e Marusic hanno praticamente completato i rispettivi percorsi di recupero, ma dovranno ancora sostenere le ultime verifiche sul campo. I test inizialmente previsti per lunedì sono stati rinviati alla ripresa degli allenamenti, programmata per mercoledì 4 novembre.

Soltanto dopo queste valutazioni sarà possibile stabilire con maggiore precisione la loro disponibilità per la partita del Maradona. L’obiettivo resta evitare accelerazioni rischiose dopo due assenze particolarmente lunghe, permettendo a entrambi di ritrovare gradualmente il ritmo partita.