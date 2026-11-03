Tanto possesso ma poche occasioni contro il Cagliari: Gattuso trova la vittoria, ma emerge un dato da migliorare – Lazio News 24

Il 2-1 contro il Cagliari nasconde alcune difficoltà offensive: quasi il 74% di possesso palla, ma soltanto undici conclusioni. La squadra di Gattuso fatica contro la difesa rossoblù e trova la svolta grazie ai cambi

La Lazio conquista tre punti fondamentali contro il Cagliari, ma il successo dell’Olimpico lascia anche alcune indicazioni sulle quali Gennaro Gattuso dovrà lavorare. La formazione biancoceleste ha gestito il pallone per gran parte dell’incontro, senza però riuscire a trasformare il proprio predominio territoriale in un numero elevato di occasioni da gol. La Lazio ha chiuso con il 73,7% di possesso palla e undici tiri complessivi, quattro dei quali nello specchio della porta. Numeri che raccontano una partita più complicata di quanto il dato sul possesso possa suggerire, anche per merito dell’organizzazione difensiva della squadra di Fabio Pisacane.

Quasi il 74% di possesso contro il Cagliari: il dato che racconta le difficoltà

Il possesso palla è stato uno degli aspetti più evidenti della partita tra Lazio e Cagliari. La formazione di Gattuso ha mantenuto a lungo il controllo della sfera, cercando di costruire attraverso una circolazione paziente e il coinvolgimento dei centrocampisti.

Il Cagliari, però, ha risposto con un atteggiamento compatto, limitando gli spazi centrali e cercando di impedire ai giocatori biancocelesti di ricevere palloni pericolosi tra le linee. La conseguenza è stata una manovra spesso costretta a svilupparsi lateralmente, con poche possibilità di accelerare attraverso combinazioni nello stretto.

Nonostante il netto vantaggio nel possesso, la Lazio ha prodotto undici conclusioni contro le nove degli avversari: un divario decisamente più contenuto rispetto a quello registrato nella gestione del pallone.

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Il Cagliari chiude gli spazi: Isaksen trova la giocata individuale

Le difficoltà offensive della Lazio sono emerse soprattutto nella prima parte dell’incontro. La squadra rossoblù ha cercato di schermare le linee di passaggio verso gli attaccanti, mantenendo una struttura difensiva ordinata e ripartendo quando possibile.

Proprio una di queste iniziative ha portato al vantaggio del Cagliari, firmato da M’Bala Nzola dopo un’azione sulla destra di Alieu Fadera. La risposta biancoceleste è arrivata al 36′, quando Gustav Isaksen ha trovato il pareggio con una conclusione di sinistro.

Un episodio che evidenzia quanto le qualità individuali possano diventare decisive quando la costruzione collettiva incontra difficoltà. La Lazio ha continuato a cercare soluzioni anche nella ripresa, ma ha dovuto attendere gli ultimi minuti per completare la rimonta con la rete di Pinamonti.

Il possesso non basta: cosa deve migliorare la squadra di Gattuso

Il successo contro il Cagliari conferma la capacità della Lazio di ottenere risultati anche quando la prestazione offensiva non è particolarmente brillante. Allo stesso tempo, però, la partita suggerisce la necessità di migliorare alcuni aspetti della manovra.

La formazione di Gattuso dovrà cercare maggiore rapidità nella circolazione del pallone, aumentare i movimenti senza palla e trovare più frequentemente soluzioni per attaccare gli spazi tra difesa e centrocampo. Contro avversari particolarmente compatti, infatti, mantenere il possesso non garantisce automaticamente la creazione di occasioni pericolose.