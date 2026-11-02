Retroscena Pinamonti: spunta il no al Celta Vigo in estate! Nel suo cuore solo la Lazio

Dietro le quinte del colpo Andrea Pinamonti! Emerge il no incassato dal Celta Vigo, il giocatore ha sempre voluto la Lazio

La compagine capitolina si gode le giocate e le reti pesanti del suo attaccante sul campo dell’Olimpico, ma dietro allo sbarco in maglia biancoceleste si celano retroscena di mercato clamorosi e trattative estenuanti su Andrea Pinamonti.

Come rivelato da TMW, l’arrivo dell’attaccante nella Capitale non è stato affatto semplice, dovendo superare mesi di stallo e insidie internazionali provenienti da club esteri di prima fascia che avevano fiutato il grande colpo.

Una vera e propria telenovela di calciomercato estivo che ha rischiato seriamente di sfumare a causa degli assalti portati da altre società concorrenti, pronte a sbaragliare la concorrenza con offerte economiche faraoniche sia per il club di appartenenza sia per l’entourage del calciatore.

Ultimissime Lazio LIVE: la vittoria sul Cagliari, Pinamonti fa 108 reti in carriera

L’assalto del Celta Vigo e il pericolo scampato per Andrea Pinamonti

Il retroscena di mercato svelato getta luce sulle difficoltà incontrate dalla dirigenza per chiudere l’operazione nelle scorse sessioni di trattative. Tra le principali pretendenti che hanno tentato l’inserimento last minute per strappare il cartellino del centravanti figura con insistenza il Celta Vigo.

La società spagnola aveva fatto pervenire al Sassuolo segnali fortissimi, facendo sapere di essere economicamente pronta e determinata a soddisfare interamente ogni richiesta economica avanzata sia dal club emiliano sia dallo stesso calciatore.

Un pressing asfissiante che avrebbe potuto cambiare radicalmente il destino della trattativa e privare la squadra biancoceleste di un rinforzo offensivo di primissimo piano!

La ferma volontà di Andrea Pinamonti e il trionfo della Lazio sul mercato

Se l’affare si è concluso positivamente regalando grandi soddisfazioni ai tifosi, il merito principale va ascritto unicamente alla ferma determinazione del ragazzo.

Il fattore decisivo che ha sbloccato l’impasse è stata proprio la volontà di Andrea Pinamonti, il quale ha respinto le sirene estere e le lusinghe del club iberico per dare priorità assoluta al suo trasferimento alla Lazio.

Una scelta di cuore e di grande ambizione professionale che oggi premia i biancocelesti, capaci di assicurarsi un finalizzatore implacabile grazie alla totale complicità del giocatore nella trattativa condotta dalla dirigenza!