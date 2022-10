Sarri si gode il tridentino: ottime risposte da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni

Il tecnico biancoceleste si gode il tridente d’attacco che al momento non fa rimpiangere l’assenza di Ciro Immobile

Secondo quanto riporta il Tempo, Maurizio Sarri si gode il nuovo attacco della Lazio che ha sostituito perfettamente Ciro Immobile durante la sfida contro l’Atalanta. L’idea del trio formato da Pedro-Felipe Anderson- Zaccagni ha dato i suoi frutti contro i bergamaschi, non solo per i tre punti ma anche per la grande prestazione.

Il nuovo attacco sarà chiamato anche a prove con difese più chiuse, come quella della Salernitana prossimo avversario di domenica e domani contro il Midtiylland. I tre tenori biancocelesti, prosegue il quotidiano, hanno segnato esattamente 8 dei 29 gol realizzati fin ora dalla Lazio, di cui quattro portano la firma di Zaccagni.

A trarre beneficio è anche Pedro, il quale sembra essere tornato il giocatore indispensabile dello scorso anno, ma Sarri dovrà gestire le sue energie visti i suoi 35 anni e visti i match da affrontare prima dei Mondiali. Immobile nel frattempo, sta lavorando per rientrare il prima possibile ma è difficile una sua presenza prima di fine 2022.

Per quanto riguarda Luis Alberto, sta superando l’infortunio che l’ ha messo fuori causa contro l’Atalanta ed è pronto ad una maglia da titolare per domani. Oggi ci sarà la rifinitura e la conferenza stampa pre gara di Maurizio Sarri.