Lazio Cagliari, i precedenti sorridono ai biancocelesti: numeri impressionanti all’Olimpico!

Lazio Cagliari, i precedenti della sfida valida per la decima giornata di Serie A 2026/2027: la squadra di Gennaro Gattuso vuole difendere il primato

La Lazio si prepara a tornare in campo per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Domenica 1° novembre, alle ore 15:00, la formazione allenata da Gennaro Gattuso ospiterà allo stadio Olimpico il Cagliari di Fabio Pisacane, con l’obiettivo di proseguire il proprio straordinario avvio di stagione e confermare la testa della classifica.

I capitolini arrivano all’appuntamento forti di un percorso senza sconfitte nelle prime nove giornate. Un rendimento che ha alimentato entusiasmo e aspettative intorno alla squadra, chiamata ora a confermare la propria continuità davanti ai tifosi.

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Il bilancio degli 87 precedenti premia nettamente i biancocelesti

I numeri raccontano una tradizione favorevole alla Lazio. Considerando tutte le competizioni, le due formazioni si sono affrontate complessivamente in 87 occasioni, con un bilancio di 48 vittorie biancocelesti, 18 pareggi e 21 successi del Cagliari. Statistiche che evidenziano la superiorità storica dei capitolini, capaci di imporsi in oltre la metà degli incontri disputati contro i rossoblù.

Ancora più significativo è il dato relativo alle partite giocate nella Capitale. Nei 43 precedenti casalinghi, la Lazio ha conquistato 30 vittorie, a fronte di 6 pareggi e appena 7 sconfitte. Numeri che confermano quanto il fattore campo abbia spesso rappresentato un elemento importante negli scontri diretti tra le due squadre.

L’ultima sconfitta risale al 2013: una lunga tradizione positiva

Per ritrovare l’ultima vittoria del Cagliari contro la Lazio bisogna tornare al 19 maggio 2013, quando i sardi riuscirono a imporsi nella sfida disputata in Sardegna. Da quel momento, i biancocelesti hanno costruito una lunga serie di risultati utili negli scontri diretti, consolidando un rendimento particolarmente favorevole.

L’ultimo confronto tra le due formazioni risale invece al 21 febbraio 2026, quando la gara disputata in Sardegna si concluse con uno 0-0. Un risultato che interruppe una sequenza di successi laziali, considerando che il precedente pareggio risaliva al 19 settembre 2021.

Nell’ultima sfida giocata all’Olimpico, il 3 novembre 2025, la Lazio si era invece imposta per 2-0, confermando la propria tradizione positiva nelle partite casalinghe contro i rossoblù.

Lazio Cagliari, Gattuso vuole allungare la striscia positiva

Al di là delle statistiche, la partita di domenica rappresenterà un nuovo banco di prova per la squadra di Gennaro Gattuso. Dopo nove giornate senza sconfitte, l’obiettivo sarà dare continuità ai risultati e mantenere il primato in classifica. Dall’altra parte, il Cagliari di Fabio Pisacane proverà a interrompere una tradizione storicamente sfavorevole.

Il dato più significativo resta quello relativo all’Olimpico: 30 vittorie in 43 confronti casalinghi contro il Cagliari. Una statistica che i giocatori di Gattuso proveranno ad aggiornare domenica pomeriggio, per continuare a sognare in grande in questa prima parte della stagione.