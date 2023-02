Sarri: «Pochi cambi? Guardate il minutaggio di Basic, Marcos Antonio invece…»

Sarri, il tecnico biancoceleste ha parlato a poche ore dalla sfida contro l’Atalanta in conferenza stampa replicando alla domanda sui cambi

ROTAZIONI – «Basic non ha giocato poco, se vedi il minutaggio ha giocato diversi minuti. Marcos Antonio deve essere inserito in un centrocampo che permetta di tirare fuori le sue qualità, grande palleggiatore ma ha caratteristiche che vanno supportate in maniera forte. I giovani stanno accumulando esperienze, non sono pronti per le partite determinanti, ma sono in evoluzione. Vedremo quando saranno pronti anche per le gare importantissime.»