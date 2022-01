Sarri, ok i numeri della prima gara dell’anno: solo un ko

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarri ha dei precedenti a cui aggrapparsi: ecco i numeri del tecnico biancoceleste nelle prime gare dell’anno

Il nuovo anno segna quasi sempre un nuovo inizio. E, in vista della sfida di oggi contro l’Empoli, Sarri ha dei numeri a cui aggrapparsi.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, dal suo esordio in Serie A, il tecnico biancoceleste ha perso soltanto una partita alla prima dell’anno solare. E, tra l’altro, non è arrivato in campionato, ma in Coppa Italia. Era il 2 gennaio 2018 e, alla guida del Napoli, è stato eliminato dai quarti della competizione. Invece, considerando solo il campionato, Premier League inclusa, i risultati positivi: 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Positivo anche il trend che lo riguarda nelle sfide disputate il 6 gennaio: 3 vittorie e 2 pareggi e con un solo gol subito.