Sarri, il secondo anno è molto spesso quello giusto: i numeri

Il secondo anno di Maurizio Sarri è molto spesso quello dove trovano attuazione i suoi principi: sarà così anche alla Lazio?

C’è bisogno di tempo. Questo è il mantra che molto spesso si è detto quando si parlava della Lazio targata Maurizio Sarri. Perché molto spesso è al secondo anno che le sue squadre hanno reso al meglio.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, all’Empoli conquistò 73 punti nella prima stagione, mentre in quella successiva, pur con un punto in meno, arrivò secondo e si prese la promozione. A Napoli il primo anno arrivò secondo, l’anno dopo arrivò terzo con 86 punti, quattro in più rispetto all’annata precedente. E in biancoceleste? La risposta la darà il campo, ma l’inizio è stato più che buono: 14 punti in 7 giornate, tre in più rispetto all’anno scorso.