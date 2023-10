Sarri rispolvera Kamada: c’è una promessa da onorare. Il giapponese scontento dello scarso utilizzo

Maurizio Sarri è pronto a rispolverare Daichi Kamada: il giapponese titolare tra Fiorentina e Bologna. C’è quella promessa da onorare

Le prossime due gare contro Fiorentina e Bologna potrebbero essere quelle di Daichi Kamada in casa Lazio. Come riporta Il Messaggero infatti, dopo le ultime panchine, alternate a qualche spezzone di poco conto, Sarri sta pensando di rilanciare l’ex Eintracht in mediana.

A fargli posto potrebbe essere Luis Alberto col giapponese che a quel punto agirebbe come mezzala sinistra (Sarri si sta convincendo che renda meglio lì). Il tecnico deve onorare anche la promessa fatta al ragazzo in estate. Il tecnico lo ha convinto a sbarcare a Formello garantendogli centralità nel suo progetto tattico. Il Comandante non ha alcuna intenzione di rimangiarsi la parola data.