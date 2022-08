Sarri: «Un Olimpico così è tanta roba. Luis Alberto? Se fa quel gol...»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Inter: queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio

GARA – «La soddisfazione di vedere un gruppo con grande capacità di impegno e dedizione non comuni. Grande partita, che dobbiamo saper gestire, non accontentarci ma darci benzina per una buona stagione».

PRESTAZIONE – «Secondo me la partita del Torino è sottovalutata, abbiamo avuto sei partite gol e di una solidità impressionante. La prestazione è di livello, non so se stasera abbiamo beneficiato l’aver giocato di sera. Non se ero teso io in panchina, ma ho sofferto molto il caldo oggi più che contro il Bologna».

ALLENAMENTO – «Le doppie sedute sono quelle dove si lavora sui particolari. Se nelle ultime partite ci funzionano meglio i particolari… A me non piace quando si gioca ogni tre giorni, è calcio usa e getta».

ANALISI – «Nel primo tempo, in impostazione, i nostri erano troppo dentro il campo dovevano aprirsi un po’ di più. Però i particolari li hanno messi a posto velocemente, gara di grande livello. Sono contento per i ragazzi e per il pubblico perchè l’Olimpico così è tanta roba».

GIOCARE SUBITO – «Abbiamo un passato pericoloso sotto questo punto di vista, ci siamo spenti a caso, ma questo risultato dobbiamo prenderlo con le molle e gestirlo».

Sarri a Dazn

SEGNALI – «Abbiamo acquisito in ordine e compattezza. Poi è chiaro che, con la qualità che abbiamo, possiamo vincere con chiunque. Ora serve che troviamo continuità e che non pensiamo che con altre squadre sia più facile. Però stiamo veramente dando dei segnali importanti»

TESTA – «Secondo me i problemi lo scorso anno erano a livello mentale, perché faticavamo a ricaricare energie, soprattutto dopo le partite d’Europa. Non a caso in campionato abbiamo dato dei segnali di continuità sul finale della stagione. Io credo che puoi tenere fuori anche 6-7 giocatori in Europa e metterli dentro la domenica, ma se l’ambiente è stanco le sensazioni vengono trasmesse un po’ a tutti. È un problema che coinvolge tutti, dallo staff tecnico ai magazzinieri ai giocatori, perché la stanchezza si trasmette. Quest’anno abbiamo una rosa più ampia e questo ci aiuterà. Ma vedremo se è solo quello il fattore».

CATALDI – «Una prestazione importante e che dimostra la sua crescita. Quest’oggi ha dato molto di più rispetto al solito, non calando dopo circa un’ora. Ha chiesto il cambio solo alla fine. Ha grandi doti e a 28 anni è giunta l’ora per lui di diventare protagonista».

LUIS ALBERTO – «Io di solito non guardo le esultanze, ma può fare quel che vuole dopo un gol così. Oggi è entrato molto bene e con grande determinazione. Infatti io stesso alla pausa gli ho detto di continuare a fare così».