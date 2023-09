Sarri, missione Atletico Madrid: il tecnico ha fatto una scelta precisa. Cosa succederà sabato

Sfida alla Juve ma non solo: Sarri pronto ad inviare a Valencia il collaboratore Picchioni per studiare l’Atletico Madrid

Come riporta Il Messaggero, Maurizio Sarri non sta solo preparando la sfida di sabato contro la Juve ma è già focalizzato sulla successiva gara che attende la sua Lazio, quella di martedì 19 settembre in Champions League contro l’Atletico Madrid.

Proprio per questo il tecnico toscano invierà sabato a Valencia il suo collaboratore Picchioni per studiare la squadra del Cholo Simeone impegnata proprio nel big match contro i padroni di casa. Simeone, in ansia per lo stop di De Paul, è avvisato.