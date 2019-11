Sani Emmanuel esprime il proprio rancore: «Lazio, sei stata la mia rovina!»

Sani Emmanuel ha criticato la sua esperienza romana

Sani Emmanuel non ha un bel ricordo del proprio passato nelle giovanili della Lazio. Il centrocampista classe ’92 è intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it per esprimere il rancore perdurato. Ecco le parole del nigeriano.

INCUBO BIANCOCELESTE – «A Roma alcune persone mi hanno rovinato la carriera. E’ stata un’esperienza di vita, poi è diventata un incubo. Poi sono iniziati i problemi. Partiamo dal mio ex agente, di cui non farò il nome. Ha rubato i miei soldi ed è scappato via, non si sa che fine abbia fatto. Voglio cercare un bravo avvocato per recuperare una parte di quel denaro, ho perso tutto. Sono stato due anni a Roma da solo, senza cure, sballottato in prestito o fuori rosa. Poi la Lazio mi ha mandato in prestito alla Salernitana in C2 contro la mia volontà, poi in Svizzera e in Grecia. Ormai la Lazio è il passato, spero in un’altra chance, voglio giocare ancora a calcio».

IL CONFORTO DI ZARATE AI TEMPI DI ROMA – «Non mollare col calcio, vedrai che tutto ciò che ti sta facendo la Lazio finirà».