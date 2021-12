Sampdoria-Lazio, oltre 500 tifosi biancocelesti a Marassi

Saranno oltre 500 i tifosi biancocelesti presenti allo stadio Marassi di Genova per seguire Sampdoria-Lazio

Il momento non è di quelli semplici. La sfida con la Sampdoria per la Lazio può già rappresentare un vero e proprio crocevia. Ed è forse per questo che, nonostante tutto, non mancherà il supporto dei tifosi.

Infatti, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, saranno 550 i supporters biancocelesti presenti. Sicuramente un motivo in più per tirare fuori una prova di orgoglio e di determinazione, tornando a casa con i tre punti.