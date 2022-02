Sampdoria Empoli, Quagliarella torna al gol: a Marassi finisce 2-0

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sampdoria-Empoli, a Marassi è Quagliarella il protagonista. L’attaccante regala ai blucerchiati la seconda vittoria consecutiva

Secondo successo casalingo di fila per la Sampdoria, che supera 2-0 l’Empoli e si porta provvisoriamente a +5 sul terzultimo posto.

Protagonista assoluto Fabio Quagliarella, che si sblocca in campionato dopo oltre quattro mesi a secco. Suo il diagonale del vantaggio al 14′, suo il raddoppio al volo alla mezz’ora. Ripresa all’assalto per l’Empoli che resta a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, ma non ha ancora vinto nel 2022.