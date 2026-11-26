Lazio, il presidente Claudio Lotito ha rivolto un messaggio a tutti i tesserati, dipendenti e collaboratori della società in vista delle festività natalizie

Di seguito il comunicato ufficiale della Lazio, firmato dal presidente Claudio Lotito e riportato dal Corriere dello Sport, dal titolo «Il Nostro Natale, insieme».

A tutti i tesserati, dipendenti e collaboratori della S.S. Lazio

Care amiche, cari amici,

il Natale è soprattutto un momento per stare insieme, ritrovarsi e ricordare ciò che conta davvero.

Quest’anno abbiamo pensato di scambiarci gli auguri in un modo diverso, più semplice, ma forse proprio per questo ancora più significativo.

Sabato 19 dicembre 2026, alle ore 15:00, ci ritroveremo nella parrocchia San Tommaso Moro, di Don Gabriele, nel quartiere San Lorenzo a Roma, per celebrare insieme la Santa Messa di Natale. Vorrei che fosse un momento per tutti noi, per sentirci parte di una comunità che ogni giorno condivide lavoro, impegno, responsabilità, gioie e difficoltà. Perché la Lazio, prima ancora di essere una società sportiva, è fatta di persone.

Quest’anno abbiamo anche deciso di vivere lo spirito del Natale attraverso un gesto concreto di solidarietà, destinando risorse al sostegno di alcune realtà della nostra città che ogni giorno si impegnano ad aiutare le persone e le famiglie che vivono situazioni di difficoltà.

Ci sono tante persone e tante famiglie che stanno attraversando momenti complicati. Credo che il modo migliore per vivere lo spirito del Natale sia anche quello di pensare a loro, rinunciando a qualcosa per noi per poter offrire qualcosa agli altri.

Non sarà un gesto che risolverà tutti i problemi, ma sarà il nostro modo di esserci, concretamente.

Mi piacerebbe davvero che il 19 dicembre fossimo tutti presenti. Non per un appuntamento formale, ma per il piacere di ritrovarci, guardarci negli occhi, scambiarci gli auguri e condividere un momento che appartiene a tutti noi.

Perché essere una comunità significa anche questo: sentirsi parte di qualcosa e sapere che, insieme, possiamo fare del bene.

Vi aspetto e, fin da ora, auguro a voi e alle vostre famiglie un Natale sereno, con l’auspicio che il nuovo anno possa portare salute, pace e soddisfazioni.

Un caro saluto,

Claudio Lotito Presidente S.S. Lazio

Parrocchia San Tommaso Moro Via dei Ramni, 40, 00185 Roma (angolo Via dei Marrucini)

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Lazio, un Natale all’insegna della solidarietà: l’iniziativa di Lotito

La società biancoceleste ha dunque scelto una formula diversa per celebrare le festività natalizie. L’appuntamento è fissato per sabato 19 dicembre alle ore 15:00, presso la parrocchia San Tommaso Moro, nel quartiere San Lorenzo.

Particolare attenzione è stata riservata da Lotito al tema della solidarietà. La Lazio ha infatti deciso di destinare alcune risorse alle realtà romane impegnate quotidianamente nell’assistenza alle persone e alle famiglie in difficoltà.

Un’iniziativa che coinvolgerà l’intera comunità biancoceleste, dai tesserati ai dipendenti e ai collaboratori del club, con l’intento di condividere un momento di raccoglimento e vicinanza alle persone meno fortunate.

Lazio, niente cena di Natale: Lotito sceglie di destinare risorse alle famiglie in difficoltà

La scelta del presidente Claudio Lotito nasce dalla volontà di dare un significato diverso al tradizionale appuntamento natalizio della società biancoceleste. Al centro dell’iniziativa ci sarà il sostegno alle realtà del territorio romano che si occupano quotidianamente delle persone più bisognose.

La Lazio rinuncerà dunque alla consueta cena di Natale, privilegiando un momento di condivisione tra tutte le componenti del club e accompagnandolo con un concreto gesto di solidarietà.