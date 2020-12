Sala Var e conferenze post gara: svolta in Serie A dal 2020/2021

Dal 2020/2021 potrebbero esserci importanti novità in Serie A: in particolare potrebbe esserci una sala Var unitaria e conferenze degli arbitri

Secondo il Corriere della Sera, in vista della prossima stagione di Serie A potrebbero esserci importanti novità per quanto riguarda il Var. In particolare, l’AIA starebbe pensando ad una sala Var unica, ma non solo.

Le soluzioni sono due: una sala VAR a Coverciano per un controllo da remoto di tutti i campi interessati, con un contatto diretto con l’arbitro, e dichiarazioni a fine partita per spiegare la motivazione delle scelte assunte. Una chiarezza maggiore che dovrebbe diminuire le polemiche.