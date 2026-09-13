Runjaic non ci sta: «Con la Lazio siamo stati sfortunati! Abbiamo concesso due gol evitabili»

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha analizzato la sconfitta rimediata con la Lazio di Gennaro Gattuso nella partita della terza giornata

Alla vigilia della sfida contro l’Inter, valida per la quarta giornata di campionato, il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa tornando anche sulla precedente gara contro la Lazio.

L’allenatore bianconero ha analizzato gli episodi che hanno deciso la sfida contro la squadra di Gennaro Gattuso, soffermandosi in particolare sui gol concessi e sulla fase difensiva della propria squadra. Per Runjaic, l’Udinese ha pagato alcune situazioni evitabili che hanno inciso sul risultato finale.

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Runjaic punta sulla solidità difensiva

Uno degli obiettivi dichiarati dall’allenatore dell’Udinese riguarda il rendimento della fase difensiva. Runjaic ha infatti spiegato come la squadra si sia posta un traguardo preciso per quanto riguarda i gol subiti nel corso della stagione. Le sue parole:

«Abbiamo alcune idee, abbiamo ipotizzato alcuni scenari, li avevamo pensati anche contro la Lazio ma poi i due problemi del primo tempo mi hanno costretto a cambiare. Ci siamo posti l’idea e l’obiettivo di prendere al massimo 38 reti, l’Inter da campione d’Italia ne ha presi abbastanza pur vincendo lo Scudetto.

Ci siamo dati questo obiettivo e servono diverse cose per arrivarci. Purtroppo contro la Lazio abbiamo concesso due gol evitabili, magari la situazione poteva essere diversa con un paio di giocatori in più a disposizione. L’anno scorso abbiamo difeso molto bene a San Siro e ci siamo portati dalla nostra parte la fortuna, così come abbiamo avuto più sfortuna contro la Lazio, però parliamo di un’altra partita e un’altra squadra».

Le parole di Runjaic arrivano quindi alla vigilia di una sfida importante contro l’Inter, con l’Udinese chiamata a migliorare la propria fase difensiva e a trovare maggiore continuità nei risultati.