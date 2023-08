Ruggeri: «Siamo un bel gruppo e anche più forte. Alla stagione chiedo...»

Ruggeri, il giovane biancoceleste al termine della roboante vittoria contro il Latina rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style

PAROLE – Ritiro? È stata una bella esperienza fatta l’anno scorso, ma quest’anno è durata di più. Un passo importante per me e per la mia famiglia. Ruolo? Sono sempre pronto a nuove esperienze, ricorprie più ruoli è importante per essere più duttile a partita in corso. Stagione? Siamo un gran gruppo, più forte rispetto allo corso anno sia a livello di tecnico sia a livello di gruppo. Ci vogliamo bene. Cosa chiedo alla stagione? Che sia grande sia dal punto di vista fisico sia mentale, spero di conquistare posizioni importanti con la Primavera e poi la prima squadra