Ruben Sosa: «Vi racconto un aneddoto! Immobile imprescindibile»

Le parole dell’ex Lazio, che si è lasciato andare ad un particolare aneddoto su Zoff, elogiando poi Ciro Immobile

Parole al miele per Immobile e per tutta la Lazio da parte dell’ex Ruben Sosa, che si lascia poi andare ai ricordi della sua esperienza biancoceleste. Questo il suo intervento ai microfoni di Radiosei: «La Lazio mi diverte molto, vederla giocare è un piacere. E poi c’è Immobile che non smette mai di segnare».

Poi un aneddoto su Zoff: «Vi racconto un episodio con Zoff protagonista. Mi capitava di calciare in porta in allenamento, con lui tra i pali. Devo ammettere che me le parava quasi tutte! Il mister era un uomo intelligente e tranquillo, per niente nervoso. Sapeva sempre cosa fare, mi sono trovato molto bene con lui».