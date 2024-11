Rovella Guendouzi: il post della Lazio per il duo protagonista in Italia Francia – FOTO

Rovella Guendouzi, la Lazio celebra sul proprio profilo Instagram la prestazione del centrocampo biancoceleste dopo la gara di Nations League

Nicolò Rovella e Matteo Guendouzi, avversari per una notte in quel di San Siro. I due centrocampisti della Lazio sono stati protagonisti in Italia–Francia di Nations League. L’azzurro è subentrato nella ripresa, mentre il francese è rimasto in campo per novanta minuti.

Il club biancoceleste, sul proprio profilo Instagram, ha celebrato il magico duo del centrocampo di mister Marco Baroni che in questi primi mesi sta entusiasmando tutti i tifosi laziali. Tifosi che il classe 2001 nel corso della sfida ha fatto tremare per ben due volte, dopo aver fatto due interventi proprio ai danni del compagno.