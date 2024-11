Romagnoli a Sky: «Preso un gol sfortunato, ma bravi a reagire. Baroni chiaro fin da subito»

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato così nel post-partita del match contro il Cagliari vinto per 2-1

Intervenuto ai microfoni di Sky nel post-partita di Lazio–Cagliari, Alessio Romagnoli ha parlato così della vittoria dei biancocelesti:

PAROLE – «Oggi era una gara difficile, ma siamo stati bravi ad affrontarla nel modo giusto. Peccato per aver subito quel gol sfortunato però poi abbiamo avuto una bella reazione e l’abbiamo portata a casa. Dovevamo forse gestire anche meglio l’11 contro 9. Cercheremo di eguagliare o addirittura migliorare quanto fatto 2 anni fa con Sarri soprattutto in Europa League. È presto per tirare somme, con 2 partite cambia completamente la percezione. Il mister è stato chiaro fin da subito, ci ha sempre detto che dobbiamo essere tutti pronti, abbiamo apprezzato la sua carica e la sua umiltà».