Moggi: «Il problema della Roma? Forse Mourinho. Parla troppo...»

Luciano Moggi ha analizzato il momento della Roma e criticato aspramente Mourinho: ecco le sue parole

Luciano Moggi – sulle frequenze di Tuttomercatoweb – ha commentato il momento della Roma, soffermandosi sul ruolo di Mourinho e le polemiche che solleva puntualmente. Ecco le sue parole:

«Mourinho ha l’abitudine di parlare troppo. Se facesse meglio il suo lavoro sarebbe meglio. Ha meno punti della Roma di Fonseca. È portato a dirottare l’attenzione verso altri argomenti, ma sbaglia. A Roma è ben voluto, non pensasse al potere. Ma quale potere poi…. A meno che il potere non sia il vero allenatore e lui il team manager. Cosa serve ai giallorossi? Non hanno continuità, ma sono una buona squadra. Oggi secondo me il problema della Roma potrebbe essere l’allenatore».