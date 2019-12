Roma, Mkhitaryan: «Cos’è la Lazio? La seconda squadra della Capitale!»

Mkhitaryan è stato intervistato per raccontare la sua esperienza alla Roma. Immancabile una battuta sulla Lazio…

È arrivato in estate, ma sembra già perfettamente calato nell’ambiente. Il centrocampista della Roma, Mkhitaryan, è stato raggiunto dal portale armeno Vivaro per parlare della sua nuova esperienza a tinte giallorosse. Non poteva quindi mancare la battuta sull’avversaria di sempre: la Lazio.

Il giocatore infatti ha così risposto alla domanda del giornalista: «Cos’è la Lazio? La seconda squadra della Capitale!».

Ma a Mkhitaryan perdoniamo la battuta, è arrivato da poco in città, non conosce ancora la storia dei due club…