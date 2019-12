Lazio, Canigiani: «Riaprirà la campagna abbonamenti!»

Il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani, ha confermato la riapertura della campagna abbonamenti

Sono tanti gli appuntamenti che segneranno il prossimo mese, in casa Lazio. L’entusiasmo è dilagante, tanto da spingere la società a riaprire la campagna abbonamenti per il girone di ritorno: a confermarlo è stato il responsabile marketing. Marco Canigiani, ha così dichiarato a Lazio Style Radio:

«Il settore ospiti dello Stadio Rigamonti è tutto esaurito per la partita contro il Brescia. Ci sarà comunque la possibilità di ottenere ulteriori biglietti in altri settori. Non c’è alcun tipo di restrizione, la vendita è libera. Dopo Capodanno si potranno invece acquistare i tagliandi per il Napoli, dove sarà disponibile il servizio BusInsieme. Aspettiamo inoltre direttive da parte dell’Osservatorio. I nostri negozi riapriranno il 2 gennaio e si potranno riscattare anche i voucher promozionali per la partita contro l’Hellas del 5 febbraio. Posso aggiungere che riaprirà anche la campagna abbonamenti. Gli impegni del prossimo mese saranno svariati, dal centoventesimo anno passando per la Coppa Italia fino al derby».