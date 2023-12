Roma, le condizioni fisiche di Dybala dopo l’infortunio di ieri: le ultime

Roma, le ultime riguardo l’infortunio dell’ex Juve di ieri subito durante la gara di campionato contro la Fiorentina

L’infortunio di ieri di Dybala ha messo in allarme la Roma e Mourinho, il quale deve fare i conti con la possibile assenza del giocatore argentino per diverse partite. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ex Juve non dovrebbe stare fuori a lungo, visto che il problema muscolare non risulterebbe essere grave, ma quasi certamente non sarà presente ne con lo Sheriff e ne con il Bologna di Motta.