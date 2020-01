Roma Lazio, Zaniolo su Instagram: «Sfondiamoli»

A poche ore dall’inizio del derby tra Roma e Lazio, Zaniolo infiamma gli animi con una storia su Instagram

Nella settimana del derby, molto accese sono state le discussioni riguardo il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo.

Lo sfottò nella stracittadina c’è sempre stato e ci sarà sempre a patto che rimanga nei limiti della decenza, non come è accaduto gli anni passati con insulti beceri verso le memorie dei defunti tifosi della Lazio. I pareri sugli sfottò verso Zaniolo sono state le più disparate, senza che una fosse più giusta dell’altra. Nelle ore antecedenti alla partita, il centrocampista della Roma ha pubblicato una storia su Instagram dove ha scritto «Sfondiamoli». Una parola di incitazione che poteva essere sicuramente diversa, cercando di non alimentare l’astio tra le parti. Si poteva evitare visto anche le varie prese di posizione attuate nella settimana.