Roma Lazio, il club biancoceleste ricorda alcuni derby iconici – FOTO

La Lazio, tramite un post sui propri profili social, ha ricordato alcuni derby iconici della storia biancoceleste: dal gol di Keita all’esultanza di Mauri.

🔥 Moments that live in our heart#RomaLazio | #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/C81FiEUYeu

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 6, 2024